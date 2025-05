Az énekes tanácsadóként dolgozott a csatornánál.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Vastag Csaba

Ahogy azt az Indexen is megírtuk, közös megegyezéssel távozott a TV2 Csoport éléről Pavel Stantchev, aki még 2019 májusában vette át a vezérigazgatói pozíciót – jelentette be április közepén a TV2 Csoport. A bulgáriai szakember mellett kapott munkát az első X-Faktort megnyerő Vastag Csaba is, aki Stanchev tanácsadójaként a Megasztár fejlesztésében segítette a csatornát. Ám az énekes megerősítette, hogy közvetlen felettese után ő is befejezi a munkát a TV2-nél.

„Én is megrendülve kaptam a híreket, miszerint Pavel Stanchev úr hosszú idő után, közös megegyezéssel távozott a TV2 vezérigazgatói pozíciójából. Viszont azt is megrökönyödve olvastam, hogy ennek nyomán az én ténykedésemnek ezzel vége, és a munkámnak lőttek. A kettőnek nem sok köze van egymáshoz” – kezdte az Instagram-videójában Vastag, majd részletesen kitért a helyzetére.

Az én megbízatásom egy határozott idejű szerződés volt, ami már egészen pontosan márciusban, kettő hónappal ezelőtt lejárt. Magyarán a kettőnek nincs köze egymáshoz. Annak inkább van köze, hogy egy olyan más feladatot kaptam, ami miatt fizikailag sem tudtam volna ezt a munkát tovább csinálni, és nem is lettem volna igazából ott. De erről majd egy kicsit később. A jövőről pedig senki nem tud semmit, a jövő az a jövő zenéje

– jelentette ki.