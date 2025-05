A 2025-ös Ki Mit Tube-ra csak úgy záporoznak a videók.

A 2025-ös Ki Mit Tube, azaz az ország legnagyobb online tehetségkutató- és videóversenye már javában zajlik a YouTube felületén. A produkciókat, amelyek között elég bizarr mutatványok is akadnak, egy 9 tagú szakmai zsűri értékeli, ráadásul nem is akárhogyan: T. Danny például – Kiss Ádámhoz hasonlóan – nem fogta vissza magát, kőkemény véleményt fogalmazott meg az egyik jelentkezőről.

Közben Kiss Ádám második értékelővideója is megérkezett, melyben három produkcióról fejtette ki véleményét: előbb Korayozi, azaz a „Kettő Török meg Egy Kebab” egy szórakoztató, mégis tartalmas podcastjét vette végig, ahol két török fiatal osztja meg tapasztalatait a magyar kultúráról, mondásokról, szokásokról és azokról a hétköznapi helyzetekről, amelyeket külföldiként élnek meg Magyarországon. Így például a magyar közmondásokról és szólásokról beszéltek, amihez Kissnek is volt egy-két török szava. A zsűritag aztán a Sanyika nevű TikTok-felhasználó tartalmát nézte végig, aki igaz történeteit meséli el a platformon. Így történt, hogy a Ki Mit Tube-ra beküldött videójában egy buszos incidenst elevenített fel, egyúttal megindokolta azt is, miért nem adta át a helyét egy idős asszonynak – igaz, ennek elmondása szerint igencsak megitta a levét. Kiss Ádám végül az ASMR-paródiával jelentkező kamionsofőr, Kornéliusz videóját is értékelte, amitől a jelek szerint ő is padlót fogott.

T. Danny, azaz Telegdy Dániel Min Nicole produkciója után Er1kTudod című daláról fejtette ki a véleményét, aki a tehetségkutató Minden, ami zene kategóriájában indult. A zsűritag a 19 éves feltörekvő, soproni előadóról építő jellegű kritikát fogalmazott meg, aki szerinte ért a rímekhez, a videóklipjén azonban úgy látja, lehetne mit javítani.

RASSAN produkciójáról az Index főszerkesztő-helyettese, Huber Tamás mondott véleményt, Darvas Netto után pedig Linczényi Márkót ismét hívta a természet. Az ítész Bence produkcióját értékelte, aki a természetről készített videót a Tiszánál, ám annak koncepcióját nem értette, mondván, a természetet megismerni nem videón keresztül kell.

Én sem pornófilmekből tanultam mosógépet bekötni!

– jelentette ki Linczényi.

