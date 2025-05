Innentől már végre a családjára fókuszálhat.

Ahogy arról mi is írtunk, Berki Mazsi a Sztárboxban és Hell Boxing Kings elnevezésű nemzetközi bokszversenyen is a győzelemig küzdötte magát, de nem úszta meg sérülés nélkül az egészet. Mint kiderült, csonttörést szenvedett a lábán, így március közepén csont-bioplasztika műtétet hajtottak végre a jobb ugrócsontján. Az influenszer anyuka azóta egy képet is posztolt, melyen bokamerevítővel a lábán és mankókkal a kezében látható. Most a hot! magazinnak adott interjúban elmondta, hogy több hét után elhagyhatta a mankóját – szúrta ki a Blikk.

„Őszintén megmondva, nagyon rég voltam ennyire boldog, hiszen a napokban elhagyhattam a mankómat! Hatalmas tehertől szabadultam meg, hiszen végre lehetőségem van újra két lábon járni.

Nagy érvágás volt számomra a mankó, hiszen igazi örökmozgó vagyok, jövök, megyek, intézkedem, és így konkrétan két kezemmel volt kevesebb, mert mindig mankóznom kellett, mivel abszolút nem terhelhettem a lábamat. Az első másfél hetet jól viseltem, de utána nagy érvágás volt.

Hiába volt segítségem, ez egy hatalmas küzdelem volt számomra. Szóval apró léptekkel haladok, hiszen gyógytornára még járnom kell, de ha minden igaz, júniusban már újra szaladhatok!” – idézte a lap az influenszert, aki nehezen viselte, hogy a műtétet követő időszakban kiszolgáltatott helyzetbe került. Ezzel együtt a konditermet így is látogatta.

Voltam edzőteremben, de nagyon keveset dolgoztam, és inkább felsőtestre, ám az nagyon más. Nem tudtam úgy mozogni, sokkal nehezebb volt a lépcsőn közlekedni. Bármit csináltam, az megterhelő volt, akár egy pohár vízért kimenni is nehezemre esett. Így is sokat jöttem-mentem, de ez nehéz időszak volt, talán mondhatom azt, hogy kicsit depressziós is voltam. Nehéz, amikor önálló az ember, és magának szeretne mindent elintézni, de nem képes rá... Hat hétig nem is vezethettem, szerintem utoljára babaként voltam ennyire kiszolgáltatott helyzetben, amikor pici voltam az önállósághoz.

Berki Mazsi a beszélgetésben elmondta, hogy kicsit visszavett a tempóból, és igyekszik a családjára fordítani az ideje és energiája nagy részét. Berki Krisztiántól született kislánya, Emma Katerina is éppen a dackorszakát éli, így nincs könnyű helyzetben az édesanya:

Amikor Amerikában jártunk, azt mondták, majd háromévesen lesz sokkal nehezebb a gyereknevelés: most vagyunk a dackorszaknál. A vére megvan hozzá, velem sem lehetett bírni kiskoromban, szóval most visszakapom! Az a baj, hogy nagyon engedékeny tudok lenni, nem vagyok mindig következetes. Így, hogy ketten vagyunk otthon, mert amikor Zoli látja, hogy már nem bírom, beszáll, és ő is segít. Szerencsénk van, és hálásak lehetünk, mert elképesztően angyali lányaink vannak.

(via 24.hu)