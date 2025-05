Nem ment mindenkinek egyszerűen a dolog.

Fotó: Instagram

Megérkezett Indiába, a Miss World 2025 helyszínére Katzenbach Andrea magyar szépségkirálynő. A modell TikTok-oldalán mutatja be a május 31-ei döntő felkészülési folyamatainak izgalmas részét, s mint ahogy azt a 24.hu is kiszúrta, már a többi jelölttel is összebarátkozott, sőt magyarul is elkezdte tanítgatni őket.

Leteszteltem a lányok magyartudását!

– írta videójához Katzenbach, akinek hála hallhatjuk nemzetközi szépségkirálynők tolmácsolásában többek között azt, hogy „Bomba nők vagyunk”, „A magyarok behúzzák ezt is”, illetve az „Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére” dalocska elejét is. Volt, akinek gyerekjáték volt a világ egyik legnehezebb nyelvének gyakorlása, míg más jobban megküzdött a kacifántos szavakkal.