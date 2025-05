Egy hosszú történetre számíthatnak a rajongók.

Bizonyára nem sokaknak kell bemutatni a 10 dolog, amit utálok benned című népszerű romkomot, amely 1999-es bemutatása óta eltelt 26 évben valódi kultklasszikussá nőtte ki magát.

A rajongók számára most jó híreink vannak, a rendező ugyanis folytatást álmodott meg a Stratford-lányok kalandjához, méghozzá nem is egy, hanem rögtön három filmnyi terjedelemben! Az IGN szerint ezek címe 10 dolog, amit utálok a randizásban, 10 dolog, amit utálok a házasságban, és 10 dolog, amit utálok a gyereknevelésben lesz, az első pedig már fejlesztés alatt is áll. A direktor Gil Junger mellett visszatér az eredeti film producere, Andrew Lazar is, sőt, iparági pletykák szerint a főszereplő Katet alakító Julia Styles mellett az édesapját játszó Larry Miller is esélyes, hogy szerepet kapjon a folytatásban.

Azt, hogy pontosan mikorra várhatjuk a produkciót, egyelőre nem tudni, sőt az is csak az első film fogadtatását követően dől el, egyaláltalán megvalósul-e a második vagy harmadik rész. Az azonban biztos, hogy a nővéreket megformáló Julia Stiles és Larisa Olenyik máig remek kapcsolatot ápolnak egymással, nemrég például egy filmpremierenkészítettek közös fotót.