Nem hittük, hogy lehet ezt még fokozni, az Ámokfutók énekese azonban megoldotta.

Kozso, azaz Kocsor Zsolt csütörtök délután az Instagram-oldalán tudatta, hogy megjelent legújabb dala, amelyet egyik korábbi aranyköpése ihletett. Mint ismert, az Ámokfutók frontembere először 2017-ben a Mokka című reggeli műsor stábjának beszélt arról egy balatoni vitorlás fedélzetén Tihanyban, hogy szerinte a Balatonban delfinek is élnek. Kijelentése azóta szállóigévé vált és több mémet is ihletett, majd a Párharc harmadik évadában is elhangzott tőle hasonló, amikor az egyik feladatban egyetlen levegővel kellett kibírnia minél hosszabb ideig a víz alatt. Idézzük:

„A delfinek a víz alatt nagyon jó emberek” – jelentette ki könnyeivel küszködve Kozso, aki újra felhozta a témát, méghozzá azzal, hogy írt egy dalt a delfinekről.

Jövőhéten klipforgatás a Balatonnál

– jegyezte meg posztjában Kozso, aki a jelek szerint már most úgy érzi, hogy ez lesz a nyár legnagyobb slágere.

Legújabb dalának beharangozásaként az énekes április végén a TikTokon is közölt egy tartalmat, melyben külön felhívta a figyelmet arra, hogy lehetőleg senki ne írjon neki negatív kommentet.

„De a legfontosabb az, hogy valójában jól érezzétek magatokat, hiszen az emberek, valóban jó emberek. Senki nem hülye és agresszív, hanem itt vagyunk a TikTokon, veletek és természetesen a delfinekkel együtt” – fogalmazott Kozso, aki korábban azt állította, keményen dolgozik azon, hogy meggyőzze a legfelsőbb döntéshozókat, hogy delfinek telepítsenek a Balatonba.