Rendületlenül születnek az átdolgozások a 2025-ös Ki Mit Tube-ra.

Zene az kell, gondolják sokan a 2025-ös Ki Mit Tube jelentkezői közül, ugyanis az egy héttel ezelőtt elstartoló online tehetségkutatóban többen zenés produkciókkal indultak. Persze paródiavideókból is akad bőven, melyek megmosolyogtatják az internetezőket.

Allegrownak már a bemutatkozó videója is felér egy paródiával, aki úgy döntött, feldolgozza a Wellhello 2018-ban megjelent Nem olyan lány című slágerét. Az átirat női szemszögből készült, ami a férfi oldal jellegzetességeit mutatja be, a humort egyáltalán nem nélkülözve.

A rapdallal érkező Klypszt Petőfi Sándor Szeptember végén című verse ihlette meg. A Németországban élő férfi úgy meséli, 14 éves kora óta foglalkozik dalszövegírással, a zenei életben viszont Magyarországon szeretne befutni.

Gáll Tamás a csaknem 100 éves Köszönöm, hogy imádott című dalt költötte át. Feldolgozása 21. századi, s találóan Köszönöm, hogy Instázott címet kapta, a zenei aláfestést pedig ukulelével pengette hozzá. A Ki Mit Tube 10 évvel ezelőtti győztese, Bánki Beni már értékelte ezt a produkciót, de a zsűriben szintén helyet foglaló T. Danny is véleményezte azt. T. Danny elmondta, szerinte az olyan szavak, mint az Instagram, meg az e-mail, nem feltétlen tesznek maivá egy produkciót, de összességében elnyerte a tetszését az előadás.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.