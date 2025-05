Újra rátalált a szerelem.

Szögeczki Ági nemrégiben több mint két évtizedre visszanyúló barátságáról mesélt Judyval, ám az egykori Való Világ-szereplő a mostanit leszámítva nem igazán nyilatkozik a magánéletéről. Nemrég töltötte be az 50. életévét, és azt is elárulta, hogy egy ideje már nincs egyedül: épp a napokban tértek haza a Kanári-szigetekről a kedvesével.

Távkapcsolatban élünk, nem is szeretnénk ezen most változtatni. Ez a helyzet mindkettőnknek megfelel, de a magánéletemről, a párkapcsolatomról többet nem szeretnék elárulni. Félreértés ne essék, nem bujkálunk, de nem is szeretném beavatni a nyilvánosságot a magánéletembe. Tanultam az eddigi hibáimból.