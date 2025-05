A kereskedő teljesen elképedt, amikor meglátta az eladásra kínált tárgyat.

Fotó: TV2

Újabb különleges tárgy, egy régi szék érkezett a kereskedők elé a Kincsvadászok csütörtök esti adásában, ráadásul igencsak messziről hozták azt: Amerikából való, s egy Gábor nevű férfi kínálta licitre. A költöztetőként dolgozó férfi a filmes kellék értékesítésében – elmondása szerint – az egyik barátjának akart segíteni, aki helyhiány miatt válna meg a tölgyfából készült széktől. Igaz, az említett barát is az egyik ismerősétől kapta azt, aki korábban filmeseknek dolgozott. Mint kiderült, a szék, amelynek filmes szerepei nem ismertek, leamortizált állapotban került hozzá, de felújíttatta azt.

A műsorvezető, Till Attila ki is próbálta, aki szerint a régi ülőalkalmatosság sokkal kényelmesebb, mint ahogy kinéz. Megyesi Balázs azt is elmondta: a tölgyfa szék valójában egy irodabútor, amely az 1920-as évekig bezárólag készülhetett. Gábor szerint a piac 500 és 1200 dollár (180–430 ezer forint) közé teszi ezeket a darabokat, ehhez mérten pedig 250 ezer forintot lőttek be barátjával álomárnak, ami szerinte az amerikai árnak a legalja. Megyesi Balázs szerint azonban a tárgy becsértéke ennél szerényebb, csupán az álomár felét éri. A kereskedők nem is feltétlen kapkodtak érte.

Dr. Katona Szandra nem rejtette véka alá véleményét: amint meglátta a tárgyat, felszaladt a szemöldöke, s csak annyit tudott mondani:

Fú… ez csúnya! Ne haragudjatok! […] Az a helyzet, hogy a tölgyfát én alapvetően nem kultiválom, nem tudom, nektek mennyire tetszik.

Dr. Katona Szandrával a jelek szerint Fejes Tamás is egyetértett: elmondása szerint „a szép nem ilyen”, azaz a licit előtt elhangzottak nem jeleztek túl sok jót.

Valószínűleg egy íróasztal mögött volt, nem sok látszódott belőle. Sok patinát nem hagyott a barátod rajta… Engem egy kicsit az zavar, hogy [napi használatúvá tette] első ránézésre azt mondtam, hogy jaj, de csúnya a színe, mert a tölgyfát kivilágosította a lakk

– fejtette ki dr. Katona Szandra. A licit végül nem érte el az álomárat, a kereskedők nem tudták eldönteni, tetszik-e nekik a tárgy, vagy sem. Végül 120 ezer forintig tornázták fel az ajánlatot, Gábor azonban elmondta: ennyiért nem tudja eladni Fertőszögi Péternek, így a szék végül nem talált új gazdára.