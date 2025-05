Milla nemrég lett 15 éves, de a hajfestést és bulizást például a műsorvezetőnő még tiltja neki.

Köllő Babett egyetlenlánya, Milla április végén lett 15 éves, s bár a műsorvezetőnő azt mondja, rendkívül jó kapcsolatot ápolnak egymással, azért szigorúan neveli gyermekét. A Határtalan szerelemháziasszonya pontosabban úgy fogalmazott:

De ez nem jelenti azt, hogy nem kell őt nevelni... Sőt vannak bizonyos dolgok, amik meg vannak neki tiltva

–jelentette ki a story.hu-nak a tévés, aki Millának nem engedi, hogy bulizni menjen, de a haját sem festheti be.

A körmét is csak évente kétszer festheti be gél körömlakkal – folytatja. – Egyébként a férjem nálam is szigorúbb. De az biztos, hogy ha én nemet mondok valamire, akkor Milla nem próbálkozik tovább. A baráti körében egyre többször merül fel, hogy legyen itt-ott buli, mondtam, hogy még nem mehet sehova, és ezt láthatóan elfogadta. Legalábbis most még... De tényleg egy rossz szavam sem lehet. Még posztolás előtt megmutatja, mit szeretne kitenni, ha megy valahova, megkérdezi, felveheti-e ezt vagy azt a ruhát. Egyrészről érdekli a véleményem, ami szuper. Másrészről meg tart az anyai szigoromtól, ami szintén az

– magyarázta Köllő Babett, aki nem vesz meg mindent Millának.

A zsebpénze sem korlátlan ám! Ennek köszönhetően derült ki, mennyire leleményes gyerek. Jó érzéke van az üzlethez, olyan, mint az apja. ­Állandóan azon agyal, miből lehetne pénzt csinálni.

A legújabb, hogy otthon kenceficéket gyárt, meg rizsből, vagy nem is tudom, miből arcmaszkokat készít. Nézi a YouTube-ot, meg követ egy csomó influenszert a közösségi oldalakon, abból inspirálódik. De egészen kicsinek is ilyen volt. Emlékszem, egyszer a barátaink átjöttek vacsorázni, és hoztak neki egy karkötőkészítő szettet. Míg mi beszélgettünk, addig ő gyártotta az ékszereket, majd az est végén jó pénzért eladogatta őket az asztalnál. Aztán persze meglátjuk, mi lesz belőle, ha felnő. Azt nem tagadom, rengeteget aggódom miatta” – vallotta be a lapnak az édesanya, akinek lánya nemrég éppen akkor tartózkodott Isztambulban, amikor a várost több földrengés is megrázta.

„Egyszer kérdezték tőle, milyen rossz tulajdonságaim vannak, mire rávágta, hogy túlságosan féltem őt. De dolgozom rajta! És előbb vagy utóbb muszáj lesz kevésbé fognom őt. Ami nagy szerencse, hogy van igénye arra, hogy mindent megbeszéljünk. A fiúkról azért nem témázunk, mert még nem különösebben érdeklik. Persze olyan már volt, hogy néztünk valamit, és megjegyezte ez vagy az a világsztár bejön neki. Az már biztos, hogy a szőke pasik a típusai