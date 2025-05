Lányairól, Sáriról és Lenkéről is mesélt.

Geszti Péter zenészként lehet ismert a legtöbbek számára, pedig műsorvezetőként, szinkronszínészként, sőt, motivációs előadóként is dolgozik. Friderikusz Sándorral pedig közös podcastjük is van, a Geszti +, ahol nemrég felesége, Dietz Edit vendégeskedett. Mint most kiderült, a házasságuk kulisszái mögé engedő beszélgetés felvétele nem volt épp egyszerű.

„Nyilván bennünk van egy csomó minden, de amikor elkezdjük összeszedni, rendszerezni ezeket, olyan dolgok kerülhetnek felszínre, amelyek révén mélységes igazságokhoz és önmagunk jobb megértéséhez tudunk eljutni. Nagyon mélyre ment ez az adás, ügyelnünk kellett arra, hogy őszinte legyen, de az intimitásunknak olyan része táruljon fel, ami azért nem hoz zavarba senkit. Emellett kritikus és szeretetteljes és elfogadó legyen” – kezdte a Blikknek Geszti, hozzátéve: mindkettőjük szerint alaposan megváltoztatta kapcsolatukat ez a beszélgetés.

„Nem járunk pszichológushoz, de azok, akik járnak, azt mondják, a kibeszélések után minőségibb tud lenni egy kapcsolat. Ha úgy tetszik, ez volt a mi saját –nyilvános – terápiánk.

Heti legalább egyszer elmegyünk ketten egy nagyot sétálni, és csak beszélgetünk hosszan, ez rendbe is rak minket. Egy kapcsolatra időt kell szánni, ápolni kell.

Nem legyőzni kell egymást, hanem megérteni a másik érzelmi szükségleteit. Szülőként pedig azt vallom, hogy időben kell elkezdeni mindent, mert nem mindegy, hogy a lányaim mit látnak, milyen szülői kapcsolati példa van előttük, illetve hogyan látják majd magukat egy kapcsolatban.”

A rapper felesége mellett két gyermekéről is mesélt, akik szintén nagyok már: idősebbik lánya 16 éves múlt.

„Teljes kereszteződés mindkét lány, Sára is és Lenke is. Mindez úgy, hogy az egyikük külsőleg hasonlít jobban rám, a másikuk meg belsőleg, és ugyanez fordítva Editnél. Néha visszanézünk gyerekkori képeket magunkról, és nagyon meghatódunk azon, hogy köszönnek vissza bennük a generációk, a szüleink, nagyszüleink.”