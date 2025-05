Mint mondta, nem volt jó formában.

Shia LaBeouf egy friss interjújában meglepő vallomást tett: mint kiderült, 12 évvel ezelőtt az utcán élt, pontosabban New York legnagyobb parkjában.

A Central Parkban aludtam. Ott, ahol lovakat tartanak, annál a kis tűzrakóhelynél. És van ott egy csomó helyiség, ahol csak úgy pihizhetsz

– kezdte a Transformers sztárja, hozzátéve:

„Három-négy óránként arrébb kell menj, és a pasi jár körbe-körbe, de az időd nagy részét ott töltheted” – szúrta ki a 24.hu a 38 éves színész nyilatkozatát, aki akkoriban egyébként már a Broadwayen dolgozott, az Orphans bemutatójára készült.

Közben viszont szteroidokat szedett, és mint mondta, nem volt a legjobb formájában, ráadásul feszült helyzet alakult ki közte és a darabban szintén szereplő Alec Baldwin között is, így végül később ki is esett a musicalből. Mint most elárulta, akkor lelkileg sem volt rendben, elszigetelve érezte magát, de azóta egyébként kibékült kollégájával, és nem tudja elképzelni, hogy manapság hasonló konfliktus alakulna ki közöttük.