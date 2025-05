Teljesen magával ragadta a felismerés.

Cinthya Dictator a legújabb Ki Mit Tube értékelésekor sem hazudtolta meg önmagát, és rendkívül éles, de érvekkel és tanácsokkal jól alátámasztott kiritkákat hallhattunk tőle. Elsőnek Allegrow produkcióját vette górcső alá, melyben egy fiatal lány egy influenszer-énekesnő paródiát készített, de egy humorosnak szánt interjú szituációt is bemutatott. Bár a fotós-médiadizájner kezdetben nagy reményeket fűzött a látottakhoz, de végül kevésnek ítélte meg.

A dal, amit ez a celeb karakter előad, nekem nagyon nem tetszik. Ami a legnagyobb baj vele, hogy nem jó a szöveg, kellene sokkal több kritikai érzék. Ezt egy tízéves gyerek is eltudja játszani

– vélekedett.

Másodszor Petró Dalma, 31 éves operaénekes, zeneiskolai tanárnő produkcióját véleményezte. Az egygyerekes anyuka csodaként élte meg kislánya születését, amire 0 százalék esélyt adtak az orvosok, de ő rendíthetetlenül hitt benne, hogy ez megvalósul. Nem titkolt vágya egy saját gyerekalbum megalkotása, és hogy megnyerje a versenyt.

Eleinte egy kicsit meglepett, majd utána elkezdtem megérteni, ő Pán Péter – csak lányban. Ő soha nem fog felnőni, majd utána egy musical stílusban énekelt, bár ez a rész kicsit tőlem távol áll, viszont szerintem ez egy jó éneknek tűnt. (...) Dalma én eltudnám képzelni, hogy te csinálsz egy gyerekcsatornát, a produkció jó, csak kell még rajta kicsit dolgozni

– értékelt Cinthya Dictator.

Zárásképpen Vanda produkcióját értékelte, aki az első pillanatban nagy hatással volt rá a stand-upos videójával. Mint fogalmazott, a mélység, amit itt megkapott, pontosan az hiányzott Allegrow produkciójából. Cinthya Dictator teljes értékelését alább lehet megtekinteni:

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.