Idén februárban a Rock & Roll Hall of Fame méltó pompával és hangos ünnepléssel tisztelgett a Mandoki Soulmates több mint 30 éves zenei pályafutása előtt, miközben világszerte nagy sikernek örvendett A Memory of Our Future elnevezésű új albumuk.

Ahogy arról korábban írtunk, Leslie Mandoki víziója a Mandoki Soulmates zenekarral az, hogy visszahozza a progresszív jazz-rockot a társadalmi és politikai relevancia világába. Számára a zene mindig is a szabadság kifejezőeszköze volt. A zenekar intellektuális, költői dalszövegeivel állást foglal a társadalmi és politikai változások mellett.

Több mint 30 év elteltével a Mandoki Soulmates továbbra is bizonyítja, hogy korunk egyik legkreatívabb és legelkötelezettebb zenekara. Ezúttal a hivatalos Facebook-oldalukon köszönték meg közönségüknek az elképesztő támogatásukat, felidézve, milyen hosszú utat jártak be az elmúlt egy évben. Leslie Mandoki számára külön örömhír, hogy a hazájában is ünnepelt lett a lemez, és az itthoni slágerlistán még mindig benne van a top 10-ben.

Hálás köszönetem! Látjuk egymást Budapesten augusztusban... A nagy jubileumi koncertünkön!

– olvasható a zenekar bejegyzésében.