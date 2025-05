Tavaly nyáron édesanya lett Iszak Eszter, aki júliusban hozta világra Gyurta Dániellel közös kislányát, Mirabellát. Bár a tévést azóta újra láthatjuk a TV2 képernyőin, a csatornának adott friss interjújában arról mesélt, elsősorban az anyaság számára az első, így még A Nagy Duett vasárnap esti élő adásait megelőző délelőttöt is otthon tölti, konttyal a fején, gyermekével játszva és ebédet főzve.

„És akkor kezdetét veszi az őrület délután, amikor beérek ide, smink, haj, öltözés, onnantól kezdve nincs megállás” – mesélte Iszak, hozzátéve: épp emiatt közösségi felületein is elsősorban munkájáról oszt meg tartalmakat.

„Amikor otthon vagyok pizsamában, arról azért nem sok dolgot osztok meg, ezért nyilván úgy tűnhet valakinek, hogy a munkámmal van tele az oldalam. De hát ez azért van, mert nyilván arról posztolok sokat, az otthonlétről, amikor brokkolifőzeléket főzök, arról kevesebbet szoktam kitenni.”

Iszak Eszter úgy gondolja, teljesen kerek most az élete, munka és magánélet terén is.

„Nagyon szeretek otthon lenni a kislányommal. Imádom a feladatokat, amiket ő ad. Imádom, amit tanít nekem az életről, saját magamról. Tehát egy teljesen más szemléletmódot adott az, hogy anyuka vagyok. Úgyhogy azt gondolom, hogy kerek, közben azért nyilván jó eljönni, és akkor a munka világából is kivenni a részem, az itteni kollégáimmal is beszélgetni, találkozni. Ez is egy más szelete az életemnek, de azért a 90 százaléka az életemnek, az most a kislányomról szól.”