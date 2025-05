Anno nagyon sokat küzdöttek férjével, hogy gyermekük születhessen.

Ráthonyi-Palácsik Tímea Pataki Zita új műsorában, a Néma tünetekben mesélt az anyasághoz vezető, küzdelmes útjáról. Ebben sorstársa volt a műsorvezető is, aki mint ismert, kilenc alkalommal próbálkozott a mesterséges megtermékenyítéssel, végül férjével hat évvel ezelőtt az örökbefogadásról is lemondtak.

Mint most Pataki felidézte, felmerült az ő esetükben is, hogy az üzletasszony kisfiához hasonlóan béranya hozza világra gyermeküket.

„Én is benne voltam ebben az egészben. A lehetőség ott van minden nő fejében. Hiszen filmekben gyakran látjuk is, ugye, hogy egy pár erre az útra jut, mert a lehetőségeik már a természetes szülést megakadályozzák. Én akkor, képzeld, körbe kérdeztem. Hozzám legközelebb Ukrajnában volt akkor lehetőség. Nekem akkor hihetetlen sokba került, akkoriban volt ez kb. 7-8 millió forint” – árulta el a tévés, akinek morális kétyei is voltak a dolog kapcsán.

„Jogilag rám a magyar törvények igazak, és jogvégzett emberként az erkölcseimbe se fért volna az bele, hogy kvázi egy törvénytelen útra tévedjek” – folytatta Pataki, mire beszélgetőpartnere is bevallotta, bár az Egyesült Államokban ez legális és bevett gyakorlat, ő is nehezen szánta rá magát:

„Az elejétől elleneztem, mert én akartam érezni, kihordani. Azt akartam, hogy az én vérem keringjen körülötte, hogy én tudjam, mit eszem, mit iszom, milyen a lelki állapotom. Nagyon elleneztem. Nem tudtam elfogadni, és féltékeny is voltam rá, hogy neki sikerül, és hogy a férjemnek béranyától születik kisfia. Nagyon szomorú voltam, rémálmaim voltak. Miközben ez egy kiváló lehetőség, én is tudtam”– mesélte Ráthonyi-Palácsik, aki végül most mindezt megtapasztalhatja, hiszen jelenleg épp második gyermekével várandós. Kislányának a nyár elején ad majd életet.

