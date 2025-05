Ritkán látni ilyen meghitt pillanatban a házaspárt!

Gőzerővel robog tovább Beyoncé legújabb, Cowboy Carter nevű turnéja, amelynek legutóbbi állomásán ismerős arcokat is ki lehetett szúrni a tömegben:

Meghan Markle és Harry herceg buliztak a popdíva slágereire.

Erről maga Markle számolt be Instagram oldalán, egy tőle szokatlanul laza, intim bejegyzésben. A lapozós posztban nem csak romantikus szelfiket láthatunk a párról, de táncolós videókat is, sőt, még a színésznő leplezhetetlen rajongását is megörökítették egy rövid felvételen, ahol sikítva, izgatottan tapsol az előttük "elautózó" énekesnőnek.

Harry herceg ráadásul a country tematikához hűen egy cowboy kalapot is húzott a koncertre, az utolsó képen pedig Markle megmutatta, ő és közös gyermekeik is "aláírták" azt édesapjuknak.

„A tegnap esténkről! Köszönjük Beyoncénak és a csapatának ezt a fantasztikus koncertet (és nagyon mókás randit)! ” – írta a poszthoz az édesanya.