Mint mondja, bármi megtörténhet, így jobb résen lennie.

Ahogy arról az Index is beszámolt, súlyos, közel egy napig tartó áramszünet sújtotta nemrég az Ibéria-félsziget, valamint dél-Franciaország néhány terültetét.

Az eset szóba került a #Bochkor című műsor legutóbbi adásában is, az egyik vendég, Dobos Evelin pedig bevallotta, ő fel van készülve az ilyen- és ehhez hasonló esetekre.

„Én készülök ezekre az eshetőségekre, teamécsesből körülbelül ötszáz darab van otthon, egy dobozban tárolom őket, pont emiatt.

száraz, Tartós élelmiszerből is van bőven, nyilván nem csapnánk óriási lakomákat, de jó ideig biztosan nem éheznénk.

Így nőttem fel, gyűjtögető vagyok, a tartalék tartalékának is van tartaléka. Még egy gázpalack is van a kertben, ha szükség lenne rá. Bármi megtörténhet” – kezdte a színésznő, hozzátéve: családjával az ukrán-orosz háború kitörésekor egy haditervet is megbeszéltek, hogy hogy cselekedjenek, ha katasztrófa történik a közelükben.

„Megvan a találkozási pont, az útvonal és célállomás is” – idézte a Blikk Dobos szavait, aki azt inkább nem árulta el, hova indulnának.