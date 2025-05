Fotó: youtube

Hamarosan célegyenesbe fordul a Ki Mit Tube: a jelentkezéssel kacérkodóknak már csak egy hetük van arra, hogy kamerát ragadjanak, és rögzítsenek egy videót a tehetségkutató jövő hétfői nevezési határidejéig.

Az évad persze már így is meglehetősen színes, zenészekből, sportolókból, de humoristákból sincs hiány – utóbbi kategóriát erősítik a Tesók, akik egy Szoboszlait sem kímélő híradó paródiával robbantották be a netet. A produkciót most a műfaj mestere, Kiss Ádám értékelte, aki rögtön egy poénnal is kezdte értékelését: „két borsodi hülye gyereket kaptam, valószínűleg azért, mert én is az vagyok.”

A zsűritag aztán komolyabb hangszínre váltott, és hamar bevallotta, kicsit csalódott, mert a videó ugyan jól indult, de a poénok többszörös elsütése rontott azok minőségén.

Egyszer sem annyira vicces, de ötször pláne nem. Egyrészről ez az egész műfaj, ez a híradó paródia, már egy kicsit idejétmúlt, vagy annyi jó készült már, hogy azt kellett volna minimum megugrani. Fel kell kötni a nadrágot, srácok, ha viccet híradót szeretnétek csinálni. Kicsit több erőfeszítést, kreativitást raktam volna bele

– jelentette ki. Kiss azért a produkció technikai kivitelezését külön megdicsérte, s mint mondta, látja, hogy nagy rajongótábora van a YouTube-on a srácoknak, ő azonban nem teljesen elégedett a látottakkal-hallottakkal.

„Jobban kidolgoztam volna a poénokat, rengetegszer nagyon olcsó megoldáshoz nyúltok, tudtok ti ennél többet és jobbat is. Nincs nagy kár, de kár, hogy nem feccöltetek bele több munkát”– zárta sorait, biztatóan hozzátéve:

„Nagyon jó az alap, természetesek vagytok, önbizalmatok van. Üde színfoltja vagytok az idei Ki Mit Tube-nak, úgyhogy remélem, hogy látok még tőletek mást is, vagy jobbat is!”