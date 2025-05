Tette mindezt az anyák napja apropóján.

Az Egyesült Államokban és sok más országban előző vasárnap ünnepelték az anyák napját, amelynek apropójából több híresség is megosztott egy-egy tematikus képválogatást közösségi oldalán. Volt, aki édesanyjával, míg más fordított szerepben, édesanyaként tett közzé fotókat, mint például Kylie Jenner is, aki az utóbbi időben egyre jobban védi a nyilvánosságtól Travis Scott-tól született két gyermekét, Stormit és Aire-t. A hatalmasat nőtt, már hét- és hároméves kicsik ezúttal több felvételen is láthatóak, például medencézés, mesenézés, vagy közös játék közben, sokak szerint pedig napról napra egyre jobban hasonlítanak sminkmogul anyukájukra.

Jó így látni téged! Annyira más, de őszinte képek!

– írta egy követője a képek alá.