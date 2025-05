Az énekesnő nem akármilyen kreációban lépett színpadra a párja, Papp Máté Bence új csapatával, a Legényes Táncegyüttessel.

Vasárnap este A Nagy Duett döntőjében mutatkozott be Papp Máté Bence új tánccsapata, a Legényes Táncegyüttes, akikkel Tóth Gabi is színpadra lépett. Debütáló előadásukon az énekesnő az Ez vagyok én és az Elég volt című dalaiból énekelt, miközben párjának új csapata különleges produkcióval kísérte őt, extra produkciójuk pedig akkora sikert aratott, hogy a műsorvezetőnő, Liptai Claudia is csak dicsérni tudta őket.

Micsoda energiák szabadultak fel! És Gabi hangja egyszerűen átível mindenen. Mondjuk azt elmondom, hogy ez a rohadék azt mondta, aki egyébként a párod volt A Nagy Duettben: »Itt van a bugaci Mad Max!«

– idézte Liptai a műsorvezetőtársa, Till Attila szavait, mire Tóth rávágta:

A szentendrei Wonder Woman!

A ruha mellett Tilla sem tudott némán elmenni, aki 2011-ben, A Nagy Duett első évadában versenyzett Tóth Gabival, ám négy adás után kiestek.

Amikor mi versenyeztünk, még nem volt korbács!

– jegyezte meg a tévés, akit az énekesnő rögtön kijavított.

Nem korbács! Ez ostor!

– helyesbített Tóth, mire Tilla felvilágosította arról, hogy a korbáccsal is lehet csapkodni. Ehhez a megjegyzéséhez már Liptainak is volt egy-két szava:

Ebből látszik, hogy Tilla otthon a játékszereknek nem tudja a nevét! Na mindegy, ez nem is annyira fontos!

Mint ismert, a Fricska Táncegyüttes tavaly decemberben jelentette be az eredeti formáció feloszlását, Papp Máté Bence ugyanis kilépett a csapatból. A néptáncos azért döntött úgy, hogy külön utakon folytatja tovább, mert megromlott a kapcsolata a szintén alapító tagnak számító testvérével, Papp Gergővel.