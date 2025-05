A Nagy Duett zsűritagja a kilenc élő adásból hetet migrénnel csinált végig. Elmondása szerint az arra szedett gyógyszer volt az oka annak, hogy értékeléskor néha alig tudott megszólalni.

Vasárnap este győztest hirdettek A Nagy Duett című műsorban – a hetedik évadot Lékai-Kiss Ramóna és mestere, Brasch Bence nyerték meg –, ám még mielőtt lementek volna a döntős produkciók, a műsorvezetők, azaz Liptai Claudia és Till Attila arról faggatták a zsűritagokat, hogyan érezték magukat az elmúlt kilenc élő adás alkalmával. Szabó Zsófi, aki kapott hideget-meleget, ennek kapcsán árulta el, hogyan élte meg a zsűrizést – Kasza Tibi külön kérte, legyen őszinte –, majd az is kiderült, hogy az adások többségében migrénnel küzdött.

– jelentette ki Szabó, majd Kasza felhozta, hogy a Mokka háziasszonya az egyik élő adás alatt a migrénje miatt gyógyszert vett be.

Képzeljétek el! Elmentem a neurológushoz. Mondom neki, 14 napja fáj a fejem. Nagyon fogtok ezen most nevetni. Az van, hogy nem szeretném sajnáltatni magam, de a kilenc adásból hét adásban migrénem volt. Azt mondta a neurológus, hogy mutassam meg, mit vettem be. Mondom, ezt vettem be, nyolc órakor körülbelül. És azt mondja, nem tompult be? Mondom, de, végül is meg se tudtam szólalni. De annyira boldog voltam, hogy nem vagyok hülye! Hogy ez csak a gyógyszer miatt volt!