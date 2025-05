Most először találkozott Blanka vőlegényével, Ricardóval is.

Micsoda időzítés: épp az Amerikában most vasárnap ünnepelt anyák napján érkezett meg lányához Szandi és családja! Bogdán Blanka évek óta az Egyesült Államokban él, 2022. után pedig idén ismét kiutaztak hozzá látogatóba szülei és testvérei is.

Az énekesnő Instagramon közzétett, megható videója alapján izgatottan várta, hogy már a reptéren magához ölelhesse rég nem látott lányát, s végül a könnyek sem maradtak el, amikor 25 éves gyermeke szó szerint a nyakába ugrott a terminálon.

Másfél óra alvás és 18 óra utazás után ezek azok a pillanatok amiket nem tudok szavakban kifejezni

– írta posztjához az énekesnő, aki most először személyesen is találkozhatott lánya újdonsült völegényével, Ricardóval is. A fiatal Valentin-naponjegyezte el szerelmét, s bár leendő anyósával előtte csak videóhívásban látták egymást, az énekesnő a távolság ellenére is örömmel segített a férfinak ajegygyűrű kiválasztásában is.