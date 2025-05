Csak győzzük kivárni.

Ugyan nem kis izgalmakon, és megrázó jeleneteken vagyunk túl, a The Last of Us második évadának fele máris mögöttünk van. Az HBO sikersorozatának hatodik epizódja pedig kapott egy friss beharangozót, melyben a Pedro Pascal és Bella Ramsey által alakított

Joel és Ellie egyik igazán megható jelenetét vetítik előre.

Mint azt a széria alapjául szolgáló játékból tudhatjuk, ez egy visszaemlékezés formájában lesz látható, amiben hőseink Wyoming természettudományi múzeumát látogatják meg utazásuk során. Joel és Ellie kapcsolata tovább árnyalódik ebben a jelenetben, de természetesen nem szeretnénk senki számára elrontani az élményt, így meghagyjuk a nézőknek, hogy átélhessék a hatodik részben ezt a felemelő pillanatot. Íme hozzá a kedvcsináló: