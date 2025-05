Továbbra sem békélt meg a showman.

Vasárnap este győztest hirdettek A Nagy Duett hetedik évadában: Lékai-Kiss Ramóna és mestere, Brasch Bence lettek az év legszórakoztatóbb párosa. A nagyszabású fináléban három már kiesett páros is visszatért egy-egy extra produkció erejéig. Dér Heni és Gáspár Győző ismét színpadra állt, hogy elénekeljék az Ismerős Arcoktól a Nélküledet. A produkciójuk után a Bors szólaltatta meg a showmant, aki korábban nem csinált titkot belőle, hogy mennyire megbántódott a kiesésekor.

A zsűriben volt olyan, akinek ez nem nagyon tetszett, de ez van. Nem is értettem Hajós utolsó mondatát, nem tudom, hogy most ezek be vannak-e rúgva, vagy nem. Fogalmam sincs, hogy ezek 9 hétig miért kapták a fizetésüket, mert összevissza magyarázkodtak, komolyan mondom. Amikor a produkció jó volt, akkor nem szóltak semmit, nem értem egyszerűen.