Köszönte, nem kért a malajziai kalandból.

Fotó: TV2

Véget ért az Ázsia Expressz 6. évadának forgatása, a hétvégén már a TV2 stúdiójából jelentkezett be a kaland-reality műsorvezetője, Ördög Nóra. A felvételek március végén kezdődtek Malajziában, amelyet ezúttal is nyolc sztárduó próbált meghódítani, s bár az ezt taglaló adásokat majd csak ősszel láthatják a tévénézők, most kiderült, Jákob Zoltán is majdnem versenyző lett, ráadásul egy szintén híres televíziós oldalán.

„Hívtak az Ázsia Expresszbe, ahol Erdélyi Mónika lehetett volna a társam. Bevallom, én mondtam nemet a lehetőségre” – árulta el a Borsnak Jákob, hozzátéve: hiába lett volna jó a dinamika közte és a műsorvezető között, meghúzott egy határt korábban.

„Nagyon jó páros lettünk volna, de az a helyzet, hogy a tévés szereplésemet kimaxoltam A Nagy Ő-vel, és a jövőben szeretnék az üzletember Jákob Zoli maradni. Akit persze jobban ismernek, mint a legtöbb, magyar milliárdost, de mégse mások mondják meg neki, hogy milyen feladatokat kell elvégeznie, valahol Ázsiában. Ettől függetlenül, nagyon szeretem ezt a formátumot, de csak a fotelből.”

Jákob persze szeretne ettől még világot látni, ám úgy tervezi, további utazásait inkább leendő partnerével tenné.

„Vannak a világnak olyan pontjai, melyeket jó lenne még látni. De most arra jöttem rá, hogy egyedül nem szeretnék elutazni ezekre a bakancslistás helyekre. Ezeket megtartanám páros élménynek. Ilyen például Dél-Amerika és Dél-Afrika. Utóbbi esetében egy igazi, szafarira vágynék. Illetve Új-Zéland is nagyon vonz, mint számomra ismeretlen vidék” – vallotta be a férfi.