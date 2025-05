Instagram-hivatalos kapcsolatukat már a vörös szőnyegen is felvállalták!

Kéz a kézben érkezett a BAFTA Television Awards londoni eseményére a Bridgerton család sztárja, Luke Newton, valamint barátnője, Antonia Roumelioti. A színész és szerelme meglehetősen ritkán jelennek meg nyilvánosan együtt, bár annak is mindössze két napja, hogy Instagram-hivatalos lett nagyjából egy éve tartó románcuk.

A 32 éves színész és táncosként dolgozó szerelme ezúttal azonban nem is próbálták leplezni románcukat, mosolyogva és ölelkezve is pózoltak a fotósoknak.

A gálán egyébként részt vett kolléganője, Nicola Coughlan is, aki a kosztümös sorozatban a feleségét alakítja. Ugyan a rajongók közül sokan drukkoltak azért, hogy a színészek a való életben is összejöjjenek, Coughlan is hónapok óta boldog párkapcsolatban él 13 évvel fiatalabb színész szerelmével, Jake Dunn-nal.