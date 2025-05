Újfent reagált az őt ért kritikákra.

Vasárnap este A Nagy Duett döntőjében mutatkozott be Papp Máté Bence új tánccsapata, a Legényes táncegyüttes, akikkel Tóth Gabi is színpadra lépett. A produkcióról az énekesnő is megosztott egy videót a közösségi oldalán – a felkonffal együtt, melyben elhangzott, hogy 15-szörös év énekesnője-díjazott. Ez alá valaki ezt kommentelte: „15x-ös NER-támogatott!”

Utóbbi megjegyzésre az énekesnő egy hosszabb videóban reagált, amit a 168.hu vett észre. „Igen, 15-szörös legjobb énekesnő vagyok Magyarországon, 20 év alatt – ami nem egy rossz arány, nagyon büszke vagyok rá, és ezt már senki nem veheti el tőlem” – jelentette ki Tóth Gabi, majd válaszolt az őt ért kritikára:

Azt akartam neked mondani, édesem, nem tudom, ki vagy, de én a díjaimnak egy jó nagy részét még a Gyurcsány-kormányban kaptam. Sőt, mondok jobbat: a Gyurcsány-kormányban kaptam a miniszteri kitüntetésemet is az akkori kulturális minisztertől, aki az MSZP-ben, vagyis hát ugye a Gyurcsány-kormányban megválasztott kulturális miniszter volt. Na, ilyenkor mi van? Akkor kinek a seggét nyaltam 16-17 évesen?

– kérdezte az énekesnő, majd azzal folytatta, jól tudja, hogy ezt néhányaknak nehezére esik elfogadni, és szerinte ez azért van, mert sok az irigy ember.

Nem azért kapom ezeket a díjakat, mert én nyalom a s*ggét a politikusoknak, meg megvettek kilóra, hanem azért, mert jó vagyok. Tudom, hogy ezt fájdalmas lehet ezt így hallani, meg nagyképűnek tűnik, de ne tudd meg, mennyi munkám van abban, hogy én ezt így ki merjem mondani.

Tóth Gabi videóját teljes hosszában alább lehet megtekinteni:

(via 24.hu)