Még nem adta fel, hogy rátaláljon az igazira.

Schmuck Andor legutóbb a TV2 A Nagy Duett című műsorában szerepelt, ahol Sári Évivel fejelhetetlen produkciókat vittek színpadra, de a közszereplő azt is elárulta, hogy a Nagy Ő-ben is szívesen kipróbálná magát. Bár a Tisztelet Társaságának elnöke élete során kétszer is házasodott, azok hamar válással végződtek, de még ezek után sem adta fel, hogy megtalálja élete párját. Ehhez pedig mindent eszközt megragad, viszont a sajátos életszemléletével a magányt sem tragédiaként éli meg, és továbbra is hisz a szerelemben. Mint kiderült, szívesen idézi fel a szerelmeit és a házasságait, amelyeket az élete szép fejezeteiként tart számon:

„Egyedül élek, de nem vagyok magányos. Nincs okom panaszra, gyönyörű szerelmeim, feleségeim voltak, és gyönyörű válásaim is... Az elsőnél megkértem a szimfonikus zenész haverjaimat, hogy amikor kimondják a válást, a bíróság előtt játsszák el a Time to Say Goodby című dalt. A bírónő meghallotta, és sírt. Nyolc évre rá másodszor is váltam, ugyanaz a bírónő mondta ki a válásunkat. Ekkor azt mondta: »Schmuck úr, lehet újra házasodni, még tíz évem van a nyugdíjig, addig bármikor jöhet«” – mesélte a Best Podcastben, amit a Blikk szemlézett.

Bár politikus jelenleg nem él párkapcsolatban, mégis fejben készül egy esetleges harmadik frigyre:

Egyébként megtaláltam a legjobb idézetet a harmadik esküvőmhöz, ha lesz. Így szól: »A harmadik házasság a remény diadala a tapasztalat fölött«, Ez szerintem hibátlan gondolat.

Schmuck arról is beszélt, hogy egyedülálló férfiként remekül ellátja önmagát, viszont mindenét eladta, nincs semmije, se autója, se lakása, és csak egy pici bérelt lakásban él.

Minden pénzem beforgattam a 21 éve általam alapított Tisztelet Társaságba. Nincsenek nagy igényeim, amikor például este lefekszem a tábori ágyamra, magam mellé teszek két csomag virslit, ezt eszem vacsorára. Hidegen, mert lusta vagyok megfőzni

– árulta el a komoly betegséggel küzdő Schmuck Andor.