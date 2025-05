Carrie Bradshaw, azaz Sarah Jessica Parker karakterének egyik ikonikus ruháját öltötte magára legújabb filmje premierjén.

A minap volt a világpremierjeJenna Ortega legújabb filmjének, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán című pszichológiai thrillernek, melyet a kanadai születésű popsztár, The Weekend karrierje ihletett. A filmben a 22 éves színésznő alakítja a főszereplő nőt, feltehetően ezért sem bízta a véletlenre, miben mutatkozik a New York-i premieren.

A Wednesday című Netflix-sorozat sztárja egy nyitott hátú, újságmintás Christian Dior-ruhát választott, amely amellett, hogy egy vintage darab, egy különleges történet is köthető hozzá: a Sarah Jessica Parker alakított Carrie Bradshaw viselte korábban azt a Szex és New York című sorozat harmadik évadának 17. epizódjában, majd a Szex és New York 2.-ben is.

5 Galéria: Jenna Ortega ikonikus ruhában lépett a vörös szőnyegre(Fotó: Dominik Bindl/GA / Getty Images Hungary) Galéria: Jenna Ortega ikonikus ruhában lépett a vörös szőnyegre (Fotó: Dominik Bindl/GA / Getty Images Hungary)

Összehasonlításképpen itt egy jelenet a fentebb említett sorozatból, amikor Sarah Jessica Parker viselte az ikonikus ruhát:

Jenna Ortega pays homage to Carrie Bradshaw at the ‘HURRY UP TOMORROW’ premiere in the John Galliano Christian Dior newsprint dress. pic.twitter.com/hnffKw2Dth — Film Updates (@FilmUpdates) May 14, 2025

Mint ismert, a Hurry Up Tomorrow – Az éjszaka határán című pszichológiai thriller főszereplője egy idegösszeomlás szélén álló énekes, aki álmatlanságban szenved és menedzsere, akit a filmben Barry Keoghan alakíto, is folyton sürgeti. Menekülésképp egy belső utazásra indul, ahol egy idegen nővel, Jenna Ortega karaktérvel karöltve kezdi kibogozni saját létezésének legmélyebb lényegét.

(via People)