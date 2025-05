Már csak néhány napig lehet jelentkezni a 2025-ös Ki Mit Tube-ba – május 19-én éjfélig várják a produkciókat, szavazni pedig május 20. éjfélig lehet –, a videókat azonban továbbra sem hagyja szó nélkül a 9 tagú szakmai zsűri. Igaz, nem rejtik alá véleményüket, kendőzetlenül fogalmaznak: Eke Angéla például a napokban A narrátor, Vakvarjú és Zenebohóc produkcióját értékelte, miután úgy ítélte meg, az ő felvételeik zavarba ejtő élményt okoztak.

A színésznő ízekre szedte a versenyzők beküldött videóit: A narrátorról elmondta, szerinte egyetlen önálló, megosztó gondolata volt csak, miközben 21. századi módra mesélt vallási történetekről. Az ezt követően értékelt Vakvarjú a 20 évvel ezelőtti Drill Dozer videójátékot mutatta be, melynek kapcsán Eke mégiscsak felült a 'kinek van nagyobb' lóra, saját felvételeket hozva arról, ő mennyit használta szerszámát. Utoljára Zenebohóc zenés előadását véleményezte, kiemelve, hogy a férfi tartalma – meglátása szerint – nem volt eléggé esztétikus.

A színésznő videójára közben megérkezett az első versenyzőreakció is: A narrátor hasonlóan szedte ízekre Eke Angéla értékelését, s nem tudta figyelmen kívül hagyni, hogy Eke képernyőre koszos volt.

„Mikor bevágott felvételeket rólam, először azt hittem, hogy hibás a videóm. De kiderült, hogy retkes a képernyő, ami minőségileg rontott rajta. Emiatt – hogy otthon érezd magad – most én is összeretkezem a képet, hogy mások is átéljék, ahogy te nézed a produkciókat a nappalid tisztaságában. Igazi bacilusteleppel készültem neked!” – kezdte A narrátor, aki YouTube-videójában kitért a gameplay kritikával jelentkező Vakvarjúra és a gitáros előadással versenyző Zenebohócra is, mondhatni megvédve őket.

„Megint ugyanaz a lemez: gitározáshoz, énekléshez köze sincs. Megalázza, hogy végigkattintgat a produkcióján felgyorsítva. Most már értem, hogy miért nem értette az én mondanivalómat. Bemutatja a szobáját és a piszokra panaszkodik. (...) Mind a három alkotásban volt egyediség. Magamat nem tartom trashnek, de mindhárman így voltunk körülírva. Hát figyelj Angéla, annyira jó volt a véleményvideód, amennyi lájkot kapott: nulla. Kicsit szégyen, hogy jobban utánanéztem a szereplőknek, mint te zsűritagként. (...) Nem kaptunk egy csepp tiszteletet sem” – vágott vissza a férfi, aki arra buzdította nézőit, hogy szavazzanak az Eke által kiválasztott három produkcióra.

Kedves Eki Angéla! Rendeltem neked Temuról törlőkendőt meg szappant. Az egyikkel tisztára tudod suvickolni a képernyőt, hogy lásd a videókat, a másikkal pedig rendszeresen kezet tudsz mosni. Úgy talán nem tapicskolod a retket a monitorra!

Nem A narrátor azonban az egyetlen, aki reagált a zsűritől kapott véleményvideójára: Ízifrey is hasonlóan tett, aki bár elmondása szerint nem veszi komolyan a versenyt, úgy érzi, célt ért a videójával, mert 10 ezren megnézték, és szerzett 500 új követőt. Ízifrey produkcióját Goodlike Marci kritizálta, amit nem tudott szó nélkül hagyni.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.