A rádiós műsorvezetőnek volt kubai és német szerelme is, ám egy magyar színésznő miatt lakatot tett a szájára.

Bochkor Gáborék egyik témáját szerda reggel a Retro Rádió Bochkor című műsorában egy turisztikai cikk szolgáltatta, melyben azt sorolják fel, mi mindenre figyeljenek azok, akik idén Afrikába utaznak, és esetleg ott esnének szerelembe. A rádiós műsorvezető ennek kapcsán tett említést arról, hogy ő maga korábban többször is szerelembe esett külföldi nyaralásai során, ám azok részleteiről már nem számolt be a hallgatóknak.

„Közeleg a nyár, gyerekek. Sokan indulnak nyaralni. Sokan külföldre. Ennek köszönhetően egyre több cikk jelenik meg turisztikai tanácsokkal. De bevallom, én még sosem olvastam olyat, ami felhívja az utazók figyelmét hét veszélyre, ha Afrikában szerelembe esnénk egy helyivel. (...) Nézzük meg a veszélyes dolgokat. Egyrészt, mert utazunk, másrészt mert mindenki esett már szerelembe külföldön, ugye Gyuri?” – kérdezett rá Háder Györgynél, mire az inkább arra volt kíváncsi, hogy Bochkor mikbe bonyolódott, amikor nemzetközi vizekre evezett.

Nem mondom el. Mert volt az a színésznő, már elfelejtettem a nevét, aki nagyon kiakadt egyszer rám. És nem akarom újra bántani a lelkét, mert valószínűleg ő férj nélkül van azóta is. Szóval ő kiakadt egy kalandomon, amit elmeséltem Kubáról. Egyébként Kubában még szerelmes is voltam. Volt olyan is. Sokáig e-maileztünk egymással. Aztán nekem sokáig volt német szerelmem is, több éven keresztül. Igen, a külföldi szerelem nem áll tőlem messze. Nem tudtam a szabályokat, én csak magyarul szerettem