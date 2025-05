A humorista apaként már másképpen gondolkodik, de van, amit nem tud teljesen elengedni.

Kiss Ádám a szabadszájúsága miatt kapott már hideget-meleget, ám ezen mégsem változtat: a Ki Mit Tube zsűritagjaként is úgy véleményez másokat, hogy röpködnek tőle a nyomdafestéket nem tűrő kifejezések, pedig elmondása szerint nem akar megbántani senkit sem. Hasonlóan van ez a műsoraiban, köztük önálló estjén is.

„Ez a műfaj sajátossága: én úgy beszélek a színpadon, mint mások otthon a barátaikkal. De tényleg sza­bad­szá­júbb vagyok az átlagnál. Nem a féktelen káromkodás a cél, az bárkinek megy, de én kimondhatok olyat, amit a néző – mondjuk, a munkahelyén – nem. Szeretek káromkodni, de ezt sem én döntöm el: a néző reagál, és ha érzem, hogy tetszik nekik, akkor így alakul a műsor. Lehet álszenteskedni, de az életünk része a b**meg” – magyarázta a hot! magazinnak Kiss Ádám, aki két gyermek büszke édesapja: Olívia már 9, Leon pedig 4 éves.

„A színpadon tombolok, de otthon nagyon odafigyelek, mert a négyéves kisfiam olyan, mint a szivacs, most észnél kell lennem” – idézte szavait a Bors. Kiss Ádám a jelenleg is zajló Ki Mit Tube tehetségkutatóról is beszélt, mellyel kapcsolatban elmondta:

„10 perc alatt lehetsz milliós nézettségű sztár, mert hiába vagy, mondjuk egy bolgár öregasszony, az internet azonnal körbehordozhat. Örülök, hogy belekóstoltam a tévé „őskorába”, amikor még nem az internet számított. Mint zsűritag, nagyon várom ennek az új, felpörgött világnak a tartalmait. Én az önazonos, hiteles, vicces, kreatív tartalmakat részesítem előnyben; ezekhez értek.”