Mint mondta, nem akar siránkozni, a jövőre szeretne koncentrálni.

Huszonkét éve, hogy egy ország megismerte VV Ágica, azaz Szögeczki Ágnes nevét, akivel hatalmasat fordult a világ az RTL realityjének hála. Most, 50. születésnapjához közeledve elárulta, nem egészen így alakult volna az élete, ha édesanyja anno nem nevezi be őt a műsorba.

„Nagycsaládos anyaként képzeltem el az életemet, találgattam a neveket, és annyira biztos voltam benne, hogy nekem két-három gyerekem lesz. És bár sosem tudom már meg, milyen életet élnék, ha nincs a villa, úgy képzelem, hogy egy kertvárosi házban, valahol Miskolc mellett laknánk, talán éppen azzal a fiúval, akivel a VV előtt olyan hosszan meghatároztuk egymás életét” – kezdte a Storynak Szögeczki, akinek végül csak egy kisfia született, Patrick, több babát pedig a menopauzához érve már nem is tud vállalni.

„Ezt egy nőnek, aki mindig is több gyermeket szeretett volna, meg kell gyászolnia magában. Szerintem a nehezén túl vagyok, de azért ha visszatekerhetném az idő kerekét, egész biztos, hogy ezen változtatnék. És az is biztos, hogy anyukámra is hallgatnék, aki annyiszor elmondta, hogy érettségi után tanuljak tovább. Az egész életem másképpen alakult volna, ha akkor munka helyett egy főiskolán tanulok tovább.”

Az egykori ValóVilág-szereplő, mint mondja, ugyan egy-két nagy tervét nem váltotta valóra, de nem szeretne emiatt siránkozni, megbocsátott magának, hiszen alapvetően hálás az életéért.

„Engem a villában sokáig Ágnes Vanilla zenéjével azonosítottak. Ő énekli, hogy ’ugyanaz a szív legbelül’ – én a mai napig így érzek.

Ugyanaz a lány vagyok, nem felejtettem el soha, hogy honnan jöttem.

A régi barátságok, a miskolci lánycsapat, vagy a padtársam, akivel együtt érettségiztünk, a mai napig az életem része. És persze lettek barátaim a villának köszönhetően is. Fresh Andival éppen 22 éves a barátságunk. Vele is szoktunk nosztalgiázni, mindent tud rólam” – árulta el Szögeczki, aki nemrég titokzatos szerelméről is bővebben mesélt.