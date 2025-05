Ezt nehéz kibírni nevetés nélkül a rajongók szerint.

Az Egyesült Államokban élő magyar modell, Palvin Barbara 2018 óta alkot egy párt Dylan Sprouse amerikai színésszel, akit többen a Zack és Cody élete című régi Disney-sorozatból ismerhetnek, melyben még gyerekként volt látható. A modell és a színész a filmbe illő románcukat 2022 szeptemberében erősítették meg eljegyzéssel, majd 2023 júliusában Magyarországon fogadtak örök hűséget egymásnak Palvin szüleinek ceglédberceli birtokán.

Korábban azt nyilatkozták, mindkettejüket Magyarországra húzza a szíve, és nem csak a pálinka miatt: terveik szerint több filmet is forgatnának hazánkban. Sprouse véleménye jó a magyarokról, a hagyományos magyar esküvőkért például odáig van, egy nemrég előkerült videó tanúsága szerint pedig a dalokat is szívesen tanulja. A János legyen fenn a János-hegyent legalábbis Palvinnak köszönhetően jól be is gyakorolta.

Az egyik TikTok-felhasználó leginkább így tudta jellemezni az alábbi videót, hozzászólásával több mint 11 ezren értettek egyet:

A lányt kiveheted a faluból, de a falut a lányból soha!

A részlet Palvinék saját Instagram-sorozatából, a Breaking Groundból való, melyben azt követhettük nyomon 2021-ben, hogy hogyan vásároltak meg egy földet Amerikában, amire aztán elkezdték felépíteni saját házukat. A teljes epizód itt érhető el.