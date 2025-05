Már csak ezen a héten lehet jelentkezni a Ki Mit Tube-ba, hiszen május 19-én éjfélig tudjátok elküldeni a produkciókat, május 20-ig pedig bárki szavazhat is. Addig sem hagyunk titeket izgalmas tartalmak nélkül, hiszen érdekesebbnél érdekesebb videók érkeznek be folyamatosan.

Cinthya Dictator ezúttal Szomorjai Gergely videóját szemelte ki, a fiatal válogatott sportoló sérülést sérülésre halmozott, ezért döntött a változás mellett, jelenleg kisfilmeket, videókat készít budapesti egyetemistaként. Mint kiderült, Szomorjai az elmúlt hónapokban rengeteget gyakorolta a különböző helyszínek megvilágítását és a kompozíciók kialakítását. Ezt a tudást pedig egy, a halogatás témáját feldolgozó, vizuálisan átgondolt kis történeten keresztül szándékszik bemutatni.

Diagnosztizált ADHD-sként rögtön tudtam csatlakozni a témához, ugyanakkor a narráció témája nekem kicsit lassú volt. Ha már ADHD akkor lehetne ezt kicsit dinamikusabbra, pattogósabbra vágni. A témaválasztást kiemelném, mert egy nagyon aktuális, fontos témával foglalkozol, amivel a nézőnek tükröt tartasz, és talán tudod motiválni is őket

– vélekedett a fotós-médiadizájner.

Ahogy arról írtunk, a legjobb kilenc videós tartalomgyártó közül az Index is választ valakit, akivel közös videós formátum fejlesztésébe kezd. Huber Tamás, lapunk főszerkesztő-helyettese pedig lehetséges, hogy már meg is találta az ideális jelöltet. Olescher Domonkos utazó vloggerként hívta fel magára a figyelmet, ugyanis videóin keresztül teljesen más megvilágításban láthatjuk a minket körülvevő világot. Bár a fiatal 8 évvel ezelőtt fényképészként kezdte, mostanra egészen magas szinten űzi a mozgóképes tartalmak kreálását.

Azok, akik ma utazós vlogba vágják a fejszéjüket, azoknak egyáltalán nincs könnyű dolguk, ugyanis rengeteg megtalálható ezekben a témákban az interneten. Nehéz kitűnni ezekkel a videókkal, nagyon feszesen kell vágni és nagyon jól kell narrálni. Domonkos abszolút megoldotta ezt a feladatot, profi munkát tett le az asztalra

– fogalmazott Huber, megjegyezve: ennyire profi munkát az idei Ki Mit Tube-ban talán még nem is látott.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.