Az influenszer anyuka nem is lehetne boldogabb.

Ahogy arról az Indexen írtunk, április végén hivatalosan is négygyermekes édesanya lett Vasvári Vivien, aki Miamiban adott életet a kisfiúnak. Akkor az influenszer közösségi oldalán arról számolt be, férjével, Bodnár Zsigmonddal közös második babája „gyorsan és természetes úton jött a világra, minden úgy történt, ahogy megálmodták”. A Feleségek luxuskivitelben című műsor egykori szereplője most közzé tett egy aranyos fotót az összes gyermekükről.

Vasvári és Bodnár 2023 májusban mondták ki a boldogító igent, és már az esküvőn bejelentették, hogy kisfiuk születik. Ő lett Colin, aki Vasvári Vivien harmadik gyermeke: a celebritásnak egy korábbi kapcsolatából már született egy kislánya, Ariana, míg Szegedi Fecsótól Edward. Férje pedig egy kisfiút és egy kislányt hozott a házasságba. A büszke édesanya október elején újságolta el, hogy újra áldott állapotban van, azóta a negyedik gyermek is megszületett, Liam.

A mi kis kincseink!

– olvasható az édesanya Instagram-posztjában.