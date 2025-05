Ismerős lehet követőinek az új kedvese.

Fotó: TV2

Szolnoki Szabolcsot a Házasság első látásra második évadából ismerhetik a tévénézők, aki a házasodós realityben sem titkolta anyagi helyzetét, hiszen – gyémántmágnás lévén – a szakértők által kiválasztott (ex)feleségének rögtön egy gyémánttal kedveskedett, majd villájába is betekintést engedett. Az üzletember akkor sem terel, ha a szerelmi kérdezik, sokáig Opitz Barbarával boronálták össze, de két hónapja arról számot be Szolnoki, hogy változás állt be a kapcsolatukba.

„A helyzet az, hogy a TV2 már tett felém lépéseket A Nagy Ő című műsor kapcsán, és ennek Barbi nem örül. Nem akarja, hogy Nagy Ő legyek, ő úgy van vele, ha elvállalom, akkor nincs miről beszélnünk.

Valahol abszolút megértem, hisz ez egy tisztes lány hozzáállása. Ugyanakkor részemről meg azt érzem, nekem találták ki ezt a műsort, és lubickolnék ebben a szerepben.

S mivel már említettem, hogy mélyebb kapcsolat még nem szövődött közöttünk, számomra a döntés még a műsor felé hajlik” – árulta el akkor a Story magazinnak Szolnoki, hozzátéve: nem csak ez az egyetlen ajánlat, amit a csatornától kapott.

Most viszont az üzletember lerántotta a leplet új szerelméről, aki nem más, mint a személyi asszisztense, Karolina. Bár munkakapcsolatnak indult az ismertségük, de közben szerelmi szál fűződött köztük.