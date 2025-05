A magyar állam vette meg végül.

Az 58 éves Kincsvadász, Fertőszögi Péter a Meglepetésnek adott interjút, melyben számos érdekes aspektusát megismerhettük a munkájának. A BÁV ART művészeti igazgatójától többek között megtudhattuk, hogy kik tartoznak a leghíresebb vásárlóik közé. Mint kiderült, hosszú a névsor, mert az énekesek, színészek általában érdeklődnek a képzőművészet vagy az antik bútorok iránt.

A BÁV rendszeres ügyfele volt Presser Gábor, Szikora Robi és az egykori tévés kvízmester, Egri János, akinek igazán tekintélyes műgyűjteménye van. Geszti Péter is vásárolt már tőlünk rézkarcot és Gundel Takács Gábor is többször megfordult a galériáinkban.

Arra is fény derült, melyik volt a legkülönlegesebb tárgy, aminek az eladásában részt vett: „Néhány éve a magyar koronázási palást egy darabja került be hozzánk aukció­ra. Korábban egy család tulajdonában volt, öt generáción keresztül őrizgették. 1 millió 800 ezer forintról indult a licit és 17 millió forintért ütöttük le. Végül a magyar állam megvette, miután előzőleg védetté nyilvánította. Ez a tárgy most megtekinthető a Nemzeti Múze­umban” – árulta el.

Fertőszögi azt is elmondta, legjobban azt szereti a munkájában, hogy nincs két egyforma, úgynevezett átlagos napja. Többnyire az irodájában kezd: emberekkel tárgyal, árveréseket és kiállításokat szervez meg, galériákat működtet.