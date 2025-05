Mutatjuk a legegyedibb zenés produkciókat.

Már csak néhány napig lehet jelentkezni a 2025-ös Ki Mit Tube-ra – május 19-én éjfélig várják a produkciókat, szavazni pedig május 20. éjfélig lehet –, de még van ideje annak, aki meg szeretné csillogtatni a tehetségét a YouTube-on és a 9 tagú szakmai zsűri előtt. A videós versenybe például a 2021-es Sztárban sztár leszek! felfedezettje, Balogh Krisztofer is nevezett, aki úgy döntött, egy vicces, 'jujlányos' TikTok-videó helyett ezúttal is énektudásával próbál szerencsét. A 27 éves fiatalember, akit nehéz helyzete miatt egykori mestere, Tóth Gabi nemrég befogadott az otthonába, több dalt is elénekelt, hogy minél többet megmutathasson zenei világából.

Balogh Krisztofer produkcióját egyelőre nem értékelték a zsűritagok, a Minden, ami zene kategória másik versenyzője, Shepard produkcióját azonban igen. T. Danny a mélyebb dolgokat érintő műről elmondta: bár a versenyzőt tehetségesnek tartja, ám kissé Beton.Hofi rapperre hajaz szerinte.

Felcser Máté is értékelt zenés produkciót, mégpedig humort nem nélkülöző Sutyi és Krisz, valamint BIRO OLIVER flashmobos előadását, igaz, ők nem vették komolyra a figurát. Utóbbi, a Ki ez a Fruska? dal kapcsán elmondta: szerinte egy Koós János-kabaréhoz hasonlít, de a Szeretünk tégedről is megvan a véleménye.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe – de már nem sokáig.