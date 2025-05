Válása után egy nő mellett találta meg a boldogságot Anna Camp.

Anna Camp neve sokaknak a Pitch Perfect (Tökéletes hang) című filmekből ismerős, de a rajongók egyetértenek abban, hogy óriásit alakított a You (Te) című sorozat ötödik, egyben befejező évadában is. A 42 éves amerikai színésznő ugyanis a Netflix-sorozatban egypetéjű ikreket formált meg.

Bár magánéletéről nem sokat lehetett tudni, miután 2019-ben elvált második férjétől, Skylar Astintól, akivel együtt szerepelt a Tökéletes hangban, a napokban azonban coming outolt: megerősítette, hogy egy nő mellett találta meg a boldogságot, akit Jade Whipkeynek hívnak. Whipkey stylistként dolgozik filmforgatásokon.

Miután megkérdezték tőle, mit vár el egy férfitól az első randin, Camp azt felelte:

Hát, már semmit sem várok a pasiktól, mert egy egy nővel járok együtt, és ez nagyszerű érzés!

– ismerte be a színésznő egy TikTokon megjelent interjúban, akinek a stylistként dolgozó Whipkey a minap az Instagram-oldalán vallott szerelmet.

„A mosolya egy vers, a szemei rózsák, a nevetése zene a tánchoz” – üzente kedvesének egy bejegyzésben, amit a színésznő újra is osztott a platformján.

Nem Anna Camp egyébként az egyetlen színésznő, akinek coming outja sokakat meglepett: három évvel ezelőtt Rebel Wilson is bevallotta, hogy egy nő mellett találta a boldogságot. Ramona Agrumával azóta össze is házasodott, sőt, béranya segítségével gyermeket is vállaltak. További érdekesség, hogy Camp és Wilsonnal együtt szerepeltek a Tökéletes hangban.

A You sztárja egyébként kétszer volt férjénél. Astinnal 2013-ban kezdett el randizni, vagyis abban az évben, amikor elvált első férjétől, Michael Mosley színésztől, akihez 2010-ben ment hozzá, és akivel való kapcsolatát leginkább úgy tudta jellemezni, mint egy 'hét éven át tartó egy éjszakás kalandot'. Astinnal 2016-ban kötötték össze életüket, 2019-ben azonban bejelentették, külön utakon folytatják tovább.

(via Daily Mail)