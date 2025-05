Volt férje nemrég nyilatkozott a megromlott viszonyukról.

Már nem igazán tartja a kapcsolatot Árpa Attila és Tomán Szabina, amiről a színész nemrég Peller Mariann podcastjében mesélt: mint mondta, csak akkor beszélnek egymással volt feleségével, ha közös lányukról, Amiráról van szó.

„Szabinának egyetlen olyan tulajdonsága sincs, ami anyukámban például megvan. Sőt, hosszasan kéne gondolkodnom, hogy jó tulajdonságot találjak benne. (…) Amirával viszont nagyon jó a viszonyom és csak ez számít.”

Volt férje szavaira most az üzletasszony is reagált az Ilyen az élet című műsorban.

„Ez fájt nekem, azt nem mondhatom, hogy nem. De azt gondolom, mi csodás éveket töltöttünk együtt, az én oldalamról.

Nagyon sok jó emlékem van, és van egy csodálatos kislányunk, akiben ő is ugyanannyi, mint amennyi én.

Tehát innentől kezdve, ha volt rossz is, ha volt is olyan helyzet, amit mondjuk mi nem tudtunk együtt megugrani, én nem gondolok erre. Ez most lehet, hogy elcsépelt, hogy nem csak a rosszra gondolok, de én még mindig kapaszkodom azokba a jókba. Nekem még mindig ott vannak azok az emlékek” – mesélte Tomán, aki szerint nem kevés időt, közel 12 évet töltöttek együtt, így bőven van mire visszaemlékeznie, a jelenben pedig immáron nagykorú közös gyermekük emlékezteti őt rá.

„Én olyan anyuka vagyok, aki határt szeret szabni. Nem vagyok a legszigorúbb, tény és való, de szeretem, ha keretek közé szorítkozunk. Az olyan dolgokban, ahol közös döntés születik, mondjuk az ő életében egy iskolaválasztás, vagy egy tetoválás, vagy egy hajfestés, vagy egy piercing... Úgyhogy ő nagyon várta már, hogy ketyegjen ez az óra, és megmutathassa, hogy akkor ő dönt” – idézte szavait a Blikk.