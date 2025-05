Az énekesnő jelenleg egykori mentoráltjával, Balogh Krisztoferrel is megosztja otthonát, a fiatal énekes ugyanis nemrég utcára került.

Tóth Gabi 2023-ban vásárolt ingatlant Szentendrén, jelenleg is ott él kislányával, Hannaróza Máriával és párjával, Papp Máté Bencével. Tavaly az énekesnő álomkonyhája is elkészült, melyről akkor mutatott is fotókat az Instagramján, nagyobb betekintést az otthonába azonban csak nemrég engedett.

„Ez a ház számomra a valódi menedék. Ha kimegyek a teraszra, és kinézek a tájra, azt érzem, hogy biztonságban vagyok, hogy nem történhet velem semmi baj, körülölel ez a gyönyörű környezet, a harmónia, és valahogy már minden probléma kisebbnek látszik. Tiszta időben ellátni Pomázig, a Hármashatár-hegyig, a Citadelláig is. Ha végiggondolom az elmúlt időszakot, akkor nagyon hálás lehetek azért, hogy ilyen otthonom van, mert amikor támadások értek, amikor féltem, amikor aggódtam, volt egy ilyen bázisom, ahol megnyugodhattam. Ha egy-egy fizikailag és lelkileg megterhelő nap után ide hazaérek, rögtön biztonságban érzem magam, és megnyugszom” – nyilatkozta a Story magazinnak az énekesnő, aki ide fogadta be egykori mentoráltját, Balogh Krisztofert is, akit 2021-ben vett a szárnyai alá a Sztárban sztár leszek! című műsor alatt. A fotók az ingatlanról ide kattintva érhetőek el.