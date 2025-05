Továbbra is özönlenek a produkciók a Ki Mit Tube-ra.

Még egy darabig lehet jelentkezni a 2025-ös Ki Mit Tube-ra – május 19-én éjfélig várják a produkciókat, szavazni pedig május 20. éjfélig lehet –, de még van ideje annak, aki meg szeretné csillogtatni a tehetségét a YouTube-on és a 9 tagú szakmai zsűri előtt. A videós verseny egyik zsűritagja, Linczényi Márkó például legutóbb Vincent és Nix.4117 produkcióját értékelte. Míg Vincent az Ezért szeretjük a macskákat című, szerint megúszós videójával jelentkezett a tehetségkutatóba, addig Nix.4117, azaz Béla kisfilmje a The last And mercy címet kapta, melyben forgatás közben egy rejtélyes alak bukkant fel fegyverrel a kezében. A drónfelvételeket is tartalmazó, zenés produkcióról Linczényi elmondta: szerinte letagadhatná, hogy régóta zenél.

„Tudjátok, nincs az a gulyásleves, amit egy csipetnyi sz*rral el ne lehetne b**ni. De ezzel az a baj, hogy ez egy sz*rleves!” – értékelt Linczényi.

T. Danny értékelő videójában Markartink, Sümegi Zsolt, CyberGabi, ALEXX és Gucsi x Eg produkciójáról fejtette ki véleményét. Érdekesség, hogy ezek a videók mind hozzá köthetőek valamilyen formában. Markartink például egy olyan rajzzal jelentkezett a versenybe, amelyet T. Dannyről készített, aki a portréról elmondta:

„Brutálisan rajzolsz, nagyon kemény! Innen is hatalmas köszi és taps, mert megtisztelő, hogy rólam készítettél egy ilyen szép művet, meg azt is köszi, hogy szebben nézek ki rajta, mint élőben” – hálálkodott a zsűritag, aki szerint a versenyzőnek többet kellett volna megmutatnia a munkafolyamatból. Sümegi Zsolt produkciója volt a következő a sorban, amit már annyira nem dicsért: agyzsibbasztónak és rossznak találta a fiatalember éneklését, részletesebb kritikába nem is akart belemenni. CyberGabi alkotása is hasonló érzéseket váltott ki belőle.

„Egy pálcika emberke sétálgat a képernyőn a végtelenségbe, és olyanokról dalol közben, hogy 'T.Danny, feateljünk má', légyszi'. Hát tesó, nem. Engem hagyjál! Ne! Miért én? Featelj a KKevinnel, írj rá, ő biztos benne lenne” – fakadt ki a zsűritag, akinek tetszését ALEXX produkciója már sokkal inkább elnyerte, de megjegyezte: a dal tartalmilag hagy némi kívánnivalót maga után. Utoljára Gucsi x Eg klipjét hagyta, amit az említettek közül a legjobbnak talált és meg is tapsolt.

DearLordBenny és Adel Fuzik Design produkcióját a tíz évvel ezelőtti győztes, Bánki Beni véleményezte. Míg Adélt a zenészek inspirálják, egyedi cipőket készít (fest) nekik, addig Bennyre a youtuberek voltak nagy hatással. A korábban szobrászatot tanuló, jelenleg rajz- és illusztrációtanár a produkciójában már-már megszállottan elemzi VR Pisti lelki világát, akit meg is fest, Adél pedig Manuelnek csinált custom sneakert. Bánki Beni kijelentette: reméli, a döntőben látja ezt a két produkciót.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe – de már nem sokáig.