Érzelmes posztjával sokan egyetértenek.

Som-Balogh Edina a Barátok közt egykori Nádor Kingája a Farm VIP című műsornak köszönhetően ismerte meg a kedvesét, Szabó Simont. A színésznő új választottjával tavaly duplán is összeköltöztek – egy otthonuk Budapest belvárosában, egy másik, kertes ház pedig a fővároshoz közel –, a végleges összebútorozás azonban még várat magára.

Most a színésznő közösségi oldalán osztott meg néhány gondolatot arról, hogy mit is jelent számára az igazi boldogság. Az évek során szerzett tapasztalataival pedig sokan a követői közül is egyetértettek, hiszen az érzés gyakran egészen apróságokban rejlik.

„Azt hiszem a boldogság nem mindig hangos és látványos. Néha csak annyi, hogy reggel békében ébredünk, vagy hogy képesek vagyunk hálásak lenni egy nehéz nap után is. Nem várni tökéletes napokat – inkább minden napban megkeresni azt a kis jót, amiért érdemes mosolyogni. A boldogság nem kívül van... Valójában Bennünk kezdődik...” – fogalmazott posztjában Som-Balogh Edina.