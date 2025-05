Mondhatni, már hagyománynak számít Bódi Guszti és Bódi Margó családjában, hogy a házaspár minden évben három hónapra elutazik Thaiföldre, hogy kipihenjék az egész éves fáradalmaikat. Így tettek legutóbb is, hisz Bódiék csak nemrégiben haza a délkelet-ázsiai országból, ahol 49. házassági évfordulójukat is töltötték.

Mint kiderült, a roma zene koronázatlan királyi párja, Bódi Guszti és Bódi Margó egy ideje szigorú diétába kezdtek, hogy minél több időt tölthessenek a gyerekeikkel és az unokákkal. A 63 éves előadónő nagyszerű formában van, hisz 15 kilót fogyott, melynek köszönhetően éveket fiatalodott és egészségesebb, mint valaha. A Story utánajárt, hogyan sikerült ilyen sikeresen életmódváltásba kezdenie az énekesnőnek.

„Napi szinten öt kilométert gyalogolok, lépcsőzöm, kardiózom, és száz felülést csinálok. Kőkemény lett a hasam – mutatja Margó, akinek valóban nemcsak lapos, hanem erős is a hasfala. – Emellett elvégzem az otthoni teendőimet, főzök, mosok, takarítok, amivel szintén nem kevés kalóriát égetek el. Egy percig sem lustálkodom. Persze nem is lehetne tétlenkedni a nagy család és öt unoka mellett. És persze az étkezésre is odafigyelünk Gusztival” – magyarázta Bódi Margó, aki hozzátette: bőre is szépen reagált a változásra, sehol nem ereszkedett meg, sőt, még feszesebb is lett.

Margó átalakulása, jelentős fogyása azonban nem csak az énekesnő alakjára hatott előnyösen. Az arca is teljesen megváltozott.