Fotó: Tövissi Bence / Index

Sietniük kell azoknak, akik a végére hagyták, de még lehet jelentkezni a 2025-ös Ki Mit Tube-ra – május 19-én éjfélig várják a produkciókat, szavazni pedig május 20. éjfélig lehetséges. Soha jobb alkalom azoknak, akik meg szeretnék csillogtatni a tehetségüket YouTube-on egy 9 tagú szakmai zsűri előtt. A videós verseny egyik zsűritagja, Cinthya Dictator ezúttal Bébia és Julcsy produkciót vette górcső alá.

Bébia egy letisztult, akusztikus saját demódallal pályázott a Ki Mit Tube-ra. Bemutatkozójában elmondta, hogy a vokálokat basszusként előre felhümmögtem, arra énekelte rá a Te voltál a kedvenc sztorim című dalát, ami már pár hónapja a fiókban hevert.

Tetszik, hogy saját szerzemény, és szeretem a hangodat is, nem igazán értem, hogy miért egy két hangból álló, repetitív demóval jelentkeztél, amit egy sárga szobában vettél fel gyenge fényviszonyok között

– mondta a fotós-médiadizájner, aki rákeresett az előadóra, és igényes videoklipeket talált elkészült dalokkal, így érthetetlen számára, hogy miért nem egy kiforrottabb produkcióval nevezett.

Cinthya Dictator kifejtette, hogy nála a zeni kategória elsősorban alkotó emberekből áll, akik szöveget írnak zenét szereznek, magyarán saját világot építenek. Julcsy viszont más utat képvisel az egszerűbb megjelentésével.

Szépen énekelsz, ez nem kérdés, sőt, a hangod kifejezetten kellemes. Valahol alkalmazott énekesként megállnád a helyed, de azt gondolom, hogy 2025 a szerző-előadókról szól. Nekem sajnos nem az jött át, hogy ez egy tudatosan tervezett művészi pálya lenne

– fogalmazott Cinthya Dictator, hozzátéve: olyan előadókat keres, akiknek nem a kedvenc hobbijuk, hanem az életük a zene.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe – de már nem sokáig.