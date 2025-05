Még májusban megjelenik Marics Petiék legújabb videóklipje, amely a Mi amor címet kapta. A ValMar énekese a dalt Dr. Mátyással, azaz Dani Matyi tartalomgyártóval készítette, aki igen népszerű a TikTokon: már 226 ezren követik. Mint ismert, a fiatalember leginkább a paródia videóival tarol a platformon, a fiatal felhasználóknak például elég csak annyit mondani: „Tamásss!”, jól megnyomva az 's' betűt, sípoló hangot kiadva. A tartalomgyártó legtöbbször az így beszélő pedagógusokat figurázza ki; videói kellően ironikusak, de nem sértők.

Kevesen tudják, de Dani Matyi gyerekként Az ének iskolája című műsorban is feltűnt, énekhangját pedig Marics Petivel közös dalában is megcsillogtatja. A Mi amor klipjére már nem kell sokat várni, egy részlet ráadásul már meg is jelent belőle. Ennek tanúsága szerint Dani Matyi és Marics Peti, valamint táncosaik mellett Oszvald Marika is szerepet kapott a klipben, aki a rajongókat – a kommentek tanúsága szerint – teljesen lázba hozta.

„Ne haragudjatok meg, de ahol Marika néni megjelenik, ott elviszi a show–t” – jegyezte meg az egyik hozzászóló.

(via Ripost)