Egy finalistával énekelt duettet Simpson.

Ha csak egy vendégszereplés erejéig is, de Jessica Simpson 15 év után visszatért a tévézéshez! Az énekesnő az American Idol fináléjában lépett fel, ahogy az egyik döntőssel, Josh Kinggel közösen adták elő a These Boots Are Made For Walking című slágert, de ízelítőt kaphattunk Simpson új dalából, a Blame-ből is.

Simpson feltűnése igazán meglepte a rajongókat, amiről a tehetségkutató Instagram oldalán is beszámoltak páran, ám voltak, akiket inkább összezavart a 44 éves popcsillag megjelenése:

„Nagyon máshogy néz ki a sok botoxtól és feltöltéstől!”

„Igazi természetes szépség volt, szomorú, hogy ezt tette a külsőjével.”

„Nem ismertem fel, hogy ki ő! Annyira máshogy néz ki most” – érkeztek a hozzászólások, de persze a legtöbben lenyűgöző produkcióját méltatták inkább, és védelmükbe vették Simpsont.

„Szerintem csak idegesnek tűnik, mert több mint egy évtized után szerepel újra tévében.”

„Soha nem volt ennél jobb a hangja!”

„Micsoda visszatérés!”

„Jó őt újra boldogan, egészségesen látni, és éneklés közben hallani!” – fogalmaztak a nézők.