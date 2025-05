Már csak ma éjfélig tehetik meg, akik szeretnének jelentkezni a 2025-ös Ki Mit Tube-ra, valamint a kedvenc produkciónkra szavazni is holnap, azaz május 20. éjfélig lehetséges. Soha jobb alkalom azoknak, akik meg szeretnék csillogtatni a tehetségüket a YouTube-on egy 9 tagú szakmai zsűri előtt.

T. Danny értékelő videójában Nikosz és Marcell produkciója kapcsán fejtette ki a véleményét, ugyanis mindketten feldolgozásokkal jelentkeztek. Előbbi Kollár-Klemencz László Iszom a bort című dalával, míg utóbbi a Bagossy Brothers Company Olyan Ő című szerzeményével.

Az Iszom a bort Nikosztól egy tök jó kis dal, kicsit valóban melankolikus, és hozzá hasonlóan én is szeretem az ilyen szomorkásabb dalokat. Azt gondolom, hogy jól ki tudja élni magát benne az ember, ki tudja a fájdalmakat meg a rosszat adni magából…

– vélekedett a zenész, aki aztán Oláh Marcell zenei produkcióját is értékelte: „Azt be kell látni, hogy Marcinak k.rva jó hangja van, szeretem az utcazenészeket, azt az életstílust, azt a hangulatot, üde színfoltot, amit belehoznak a hétköznapokba. Nekik teljesen természetes, hogy játsszanak hangszereken, nekünk pedig ezt tök jó hallgatni… Királyok vagytok, srácok, hajrá a továbbiakban.”

Eke Angéla pedig Vanda produkcióját értékelte, aki már az első pillanattól nagy hatással volt rá a stand-upos videójával. A fiatal lány egy megtörtént randieset humoros feldolgozását adta elő ütős rímekkel megspékelve.

Szerintem mint produkció is nagyon extra, mert Vanda a hagyományos vlogolást összművészeti szintre emeli, négy műfajt kapcsol össze egyben. Nemcsak egy személyes történetet mesél el videó formájában, hanem a stand-up műfajt, a slamet és a rapet is ötvözi. […] Szerintem a Ki Mit Tube-ot pont ilyen arcoknak találták ki, mint amilyen ő

– jelentette ki a színművész.

A YouTube felületére tervezett videós tehetségkutató, a Ki Mit Tube tíz év kihagyás után a One Magyarország főtámogatásával tért vissza azzal a céllal, hogy egy teljesen friss generáció is megmutathassa, miben kiemelkedő. Ezt self-made módon, korlátok nélkül tehetik meg. A produkciók ide kattintva érhetők el. A nézők szavazatokkal dönthetik el, hogy ki jut be a döntőbe.